СМИ: в России смягчат запрет на импортное ПО

В России смягчат утвержденные президентом Владимиром Путиным требования о переводе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и топ-менеджера нефтегазовой компании.

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По указу Путина, подписанному весной 2022 года, весь софт и программно-аппаратные комплексы на объектах КИИ необходимо заменить отечественными до 1 января 2025-го.

По словам источников газеты, Минпромторг разработал поправку к президентскому указу, согласно которой иностранное ПО можно будет заменить уже после окончания срока его эксплуатации.

Опрошенные «Российской газетой» эксперты ранее назвали одной из главных задач переработку софта, который создавался целенаправленно под Microsoft Windows, для работы с альтернативными операционными системами. Второй вызов - поддержка отечественного ПО государственными информационными системами (ГИС).