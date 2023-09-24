В Госдуме поддержали продление параллельного импорта

Параллельный импорт помогает предотвратить дефицит определенных товаров на российском рынке, сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш, комментируя предложение Минэкономразвития о продлении этого механизма.

В начале 2022 года многие зарубежные компании ушли с российского рынка. Чтобы избежать дефицита товаров, аналогов которым нет в нашей стране, правительство узаконило параллельный импорт. Он позволяет ввозить в Россию продукцию без согласия правообладателя. В апреле 2022 года Минпромторг утвердил перечень таких товаров, с тех пор его неоднократно пополняли. В него вошли, например, автомобили, бытовая техника, алкоголь, мебель, одежда, косметика, парфюмерия, фотоаппараты, очки.

Минэкономразвития предложило продлить параллельный импорт на 2024 год — такой законопроект разместили 18 сентября на портале проектов нормативных актов. В ведомстве отметили, что эта мера востребована, и на товары из списка есть спрос.

Зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш считает, что параллельный импорт помогает предотвратить дефицит определенных товаров. «Это вынужденная мера, связанная с тем, что от нас уходят иностранные производители, которые официально не поставляют свою продукцию в Россию, — сказал депутат «Парламентской газете». — Продлять параллельный импорт, безусловно, нужно». По его словам, в список товаров для таких поставок нужно включить те, аналогов которым в нашей стране нет. Но перед тем как добавить что-то в перечень, Правительству и Минпромторгу нужно изучить, действительно ли российские компании еще не готовы производить эту продукцию. «Развивая параллельный импорт, важно давать развиваться российским отраслям», — подчеркнул Владимир Самокиш.