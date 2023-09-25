В Томске создали конвертеры озона для SJ-100

В Томске наладили производство конвертеров озона для самолетов. Первые поставленные отечественные конвертеры установили на опытный образец SJ-100.

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В рамках импортозамещения ученые Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) и Томского госуниверситета (ТГУ) создали конвертеры очистки забортного воздуха во время полета и преобразования озона в кислород. В настоящее время их производство уже налажено на площадке ИХТЦ.

В пресс-службе ТГУ рассказали, что конвертеры озона являются обязательной составляющей частью системы безопасности пассажирского самолета. Согласно авиационным правилам, такие устройства устанавливают в салонах всех воздушных судов. В самолетах малой авиации – по два конвертера, в крупных лайнерах - от четырех до шести.

Ранее конвертеры закупали за рубежом. Однако теперь их производят в Томске.

Первые российские конвертеры были установлены на опытный образец SJ-100, совершившего в конце лета первый полет. В данный момент конвертеры для отечественных самолетов проходят часть испытаний на базе Росхимзащиты в Тамбове, но основные испытания в ОКБ «Кристалл» в Москве.