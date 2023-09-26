Власти Подмосковья вложили более 165 млрд рублей в проекты импортозамещения

В Московской области работает отлаженный механизм по привлечению и сопровождению инвесторов, в рамках которого поддержку получили более 50 проектов импортозамещения, сообщил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Подлипенский на заседании Московского областного союза промышленников и предпринимателей сообщил, что в прошлом году алгоритмы поддержки были скорректированы в сторону импортозамещения.

«В результате на сегодняшний день заявлено более 200 проектов импортозамещения, 50 из них – реализованы», – приводит его слова телеканал «360».

Объем инвестиций по всем проектам импортозамещения превысил 165 млрд рублей, сообщил он. Полная реализация этих планов принесет Подмосковью почти 19 тыс. рабочих мест, добавил Подлипенский.

В Московской области инвестора сопровождают на всех этапах реализации проекта, начиная от подбора участка, заканчивая запуском производства. Такой подход позволил создать благоприятные условия для активного развития импортозамещающих производств, подчеркнул замминистра.