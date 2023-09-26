Власти Подмосковья вложили более 165 млрд рублей в проекты импортозамещения
В Московской области работает отлаженный механизм по привлечению и сопровождению инвесторов, в рамках которого поддержку получили более 50 проектов импортозамещения, сообщил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.
Подлипенский на заседании Московского областного союза промышленников и предпринимателей сообщил, что в прошлом году алгоритмы поддержки были скорректированы в сторону импортозамещения.
«В результате на сегодняшний день заявлено более 200 проектов импортозамещения, 50 из них – реализованы», – приводит его слова телеканал «360».
Объем инвестиций по всем проектам импортозамещения превысил 165 млрд рублей, сообщил он. Полная реализация этих планов принесет Подмосковью почти 19 тыс. рабочих мест, добавил Подлипенский.
В Московской области инвестора сопровождают на всех этапах реализации проекта, начиная от подбора участка, заканчивая запуском производства. Такой подход позволил создать благоприятные условия для активного развития импортозамещающих производств, подчеркнул замминистра.
Ранее сообщалось, что Мособлдума пополнила перечень видов предпринимательской деятельности для получения поддержки в рамках импортозамещения в Подмосковье, включив в деятельность инкубаторы и разведение племенной птицы.