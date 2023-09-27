Российские компании получат субсидии на создание аналогов зарубежных лекарств

"[Будет предоставлена] российским производителям субсидия на разработку и получение регистрационных удостоверений на аналоги препаратов, защищенных на территории Российской Федерации патентами, правообладателями которых являются организации из, в первую очередь, недружественных государств. <…> Сейчас Минпромторг совместно с Минздравом и Федеральной антимонопольной службой определил перечень, там содержится порядка 40 препаратов. <...> Конкурс этот пройдет, как мы рассчитываем, в конце октября, и к декабрю уже эти субсидии получат предприятия", - сказала она.