Аналитики назвали число новых брендов в российских ТЦ

Количество новых брендов в торговых центрах России практически сравнялось с числом тех, кто ушел с российского рынка. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoliers пишет «Интерфакс».

На фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в России или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в том числе и бренды одежды H&M и Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius). По данным осведомленных источников, покинувшие российский рынок компании потеряли в виде недополученной прибыли более $1,3-1,5 млрд.

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За прошедшие полтора года из 140 международных брендов, которые изменили статус работы на рынке России, полностью закрыли свой бизнес лишь 32, а 52 возобновили свою деятельность после продажи или передачи бизнеса российскому менеджменту. При этом 55 брендов все еще находятся в состоянии «временной приостановки деятельности», отмечают аналитики Nikoliers.

На этом фоне на российский рынок вышли новы бренды, в основном из Турции, Ливана и Белоруссии (в общей сложности 77,8%). Также появились новые марки из Италии, США, Эстонии, Китая, Австралии и Казахстана.

По данным Nikoliers, еще 45 иностранных брендов рассматривают российский рынок в качестве направления для развития своего бизнеса. 35 из них представлены Турцией, Ираном и Индией. Также о выходе на российский рынок думают компании ОАЭ, Южной Кореи, Италии, Казахстана, Белоруссии и Финляндии.

Потенциально новые бренды будут представлены в категориях «одежда и обувь» и «товары для детей», а также «товары для дома» и «косметика и парфюмерия», пояснили в Nikoliers.