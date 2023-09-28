В Сочи обсудили импортозамещение в туризме

- Сначала была пандемия, а после начала СВО мы попали под огромное количество санкций. Сейчас ситуация стабилизировалась, и надо использовать появившееся окно возможностей. В этом году Сочи принял уже шесть миллионов туристов. Планируем, что к концу года цифра превысит 7,5 миллиона. И это абсолютный рекорд! Но мы должны помнить - нельзя опускать планку. Нужно повышать качество обслуживания, так как наш турист уже знаком с сервисом за рубежом и постоянно сравнивает уровень и качество сервиса. Конечно, с ростом потока отдыхающих надо думать над увеличением количества гостиниц и санаториев, готовить специалистов, которых, кстати, очень не хватает для сервиса и туризма, - считает Светлана Ермилова.