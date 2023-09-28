В Сочи обсудили импортозамещение в туризме
В Сочи в рамках Форума современной журналистики "Вся Россия - 2023" прошел круглый стол "Выбирай свое: живи, работай и отдыхай в России. Импортозамещение в туризме". Его участники обсудили ситуацию в отрасли и то, как российские производители способны обеспечить своей продукцией гостиничный, ресторанный и другой бизнес в этой сфере.
Модератором "круглого стола", который стал частью программы реализации федерального партийного проекта "Выбирай свое", выступила депутат Городского Собрания Сочи, председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Светлана Ермилова. Он прошел в "Морском" зале гостиничного комплекса "Жемчужина". В нем принял участие депутат Государственной Думы РФ, федеральный координатор проекта Сергей Морозов.
- Сегодня Россия имеет уникальную возможность добиться не только экономического, но и технологического, а также кадрового суверенитета. Необходимо консолидировать усилия всего нашего общества для достижения этих целей, чтобы каждый гражданин России делал выбор в пользу отечественных товаров и услуг, работал на развитие страны и на благо соотечественников. На это направлен наш проект "Выбирай свое", - подчеркнул Сергей Морозов.
Как отметила Светлана Ермилова, в последние годы бизнес в России находился под сильным давлением.
- Сначала была пандемия, а после начала СВО мы попали под огромное количество санкций. Сейчас ситуация стабилизировалась, и надо использовать появившееся окно возможностей. В этом году Сочи принял уже шесть миллионов туристов. Планируем, что к концу года цифра превысит 7,5 миллиона. И это абсолютный рекорд! Но мы должны помнить - нельзя опускать планку. Нужно повышать качество обслуживания, так как наш турист уже знаком с сервисом за рубежом и постоянно сравнивает уровень и качество сервиса. Конечно, с ростом потока отдыхающих надо думать над увеличением количества гостиниц и санаториев, готовить специалистов, которых, кстати, очень не хватает для сервиса и туризма, - считает Светлана Ермилова.
Для популяризации продукции местных производителей на курорте регулярно проводят событийные мероприятия, различные ярмарки и выставки. До конца года планируется создать интернет-портал с торговой площадкой для продвижения местных товаров и услуг. Предпринимателям также предоставляют консультации по мерам поддержки, для них организуют акселерационные программы и тренинги.
Кстати
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выступил с инициативой объявить конкурс на лучшую работу о проекте "Выбирай свое". Темы такие - "Промышленное наследие курорта" (материалы об истории производства в Сочи), "Сквозь века и поколения" (статьи о семейных династиях, занимающихся производством), "Гордость курорта" (материалы о действующих предприятиях, выпускающих продукцию в Сочи).