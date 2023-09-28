На Кубани предприятия получат субсидию на реализацию проектов импортозамещения

"Зависимость от импорта по одобренным проектам составляет от 60 до 90%, к примеру, 70% носочно-чулочной продукции к нам поставляется из Китая и других зарубежных стран, у нас есть все ресурсы и компетенции для расширения такого производства и создания импортозамещающих предприятий в других приоритетных для края отраслях промышленности", - подчеркнул Руппель.