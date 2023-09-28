На Кубани предприятия получат субсидию на реализацию проектов импортозамещения

На Кубани шесть предприятий получат субсидию на реализацию проектов импортозамещения
Шесть предприятий Краснодарского края получат субсидии от региональной администрации на реализацию проектов импортозамещения. Такое решение приняли по итогам заседания краевой конкурсной комиссии.
Речь идет о предприятиях, выпускающих котельное оборудование, акриловые полимеры, носочно-чулочные изделия и крышки для посуды из жаропрочного стекла, композитные бассейны и оборудование для садоводства и перерабатывающей промышленности.
"Сейчас в крае реализуются либо находятся в разработке свыше 30 проектов импортозамещающих производств, их поддержка - стратегическая для региона задача", - рассказал по итогам заседания вице-губернатор Александр Руппель.
По его словам, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в 2022 году в регионе запустили не имеющую аналогов в России меру поддержки - финансирование до 30% затрат предприятий уже на старте проектов.
"Зависимость от импорта по одобренным проектам составляет от 60 до 90%, к примеру, 70% носочно-чулочной продукции к нам поставляется из Китая и других зарубежных стран, у нас есть все ресурсы и компетенции для расширения такого производства и создания импортозамещающих предприятий в других приоритетных для края отраслях промышленности", - подчеркнул Руппель.