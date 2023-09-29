В Москве начнут производить батареи для электротранспорта

В российской столице появится завод по производству батарей для электротранспорта. Соглашение с компаниями подписало правительство Москвы . Вместе они будут развивать кластер электромобилестроения, сообщает «МИР 24».

Заключили и дополнительный контракт, который предусматривает строительство завода по производству оборудования на основе литий-ионных ячеек в Красной Пахре. Начать производство и выйти на проектные мощности планируют в 2025-2026 годах.

В рамках соглашений московские власти в течение шести лет закупить больше 155 тысяч батарей для электробусов и речных электросудов. Предприятие будет оснащено современным оборудованием. Продукцию планируют устанавливать на личный и городской транспорт, который создают и используют в Москве и по всей России.