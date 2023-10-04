Володин заявил о переходе Госдумы на отечественное ПО

Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и государственных служащих парламента 1 800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Таким образом будет обеспечен переход работы палаты на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщил ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин .

"Госдума переходит на отечественное программное обеспечение. Начинать надо с себя: поддерживать наши отечественные компании, закупая у них. Тогда российский бизнес будет развиваться, будет конкурентоспособным", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что с начала спецоперации "попыткам хакерских атак из недружественных стран неоднократно подвергались в том числе и информационные ресурсы Госдумы".

"Это вопрос безопасности. Американские IT-корпорации - Microsoft, Google , Apple - многократно попадались на слежке за пользователями. Очевидно, что разведкой США будет использована любая возможность, чтобы проникнуть в компьютерную систему российского государственного сектора", - подчеркнул Володин.

Как отметили в пресс-службе палаты, вместо Windows аппарат Госдумы закупил ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office - пакет "Мой офис". На отечественное ПО уже перешли сотрудники четырех управлений аппарата. В пресс-службе Думы добавили, что работа по переустановке операционных систем и офисных программ на компьютерах сотрудников аппарата Госдумы, аппаратов фракций и депутатов идет уже больше года и в 2024 году будет продолжена.