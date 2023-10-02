Импортозамещенный SJ-100 до конца года совершит 24 000 полетных циклов испытаний

Второй этап ресурсных испытаний импортозамещенного самолета SJ-100 будет завершен до конца 2023 года. Он предполагает 24 тысячи полетных циклов, что позволит подтвердить высокий начальный ресурс для лайнера. К началу осени в ЦАГИ закончены испытания на усталостную прочность самолета в объеме 12 тысяч лабораторных полетов без выявления проблем в конструкции планера.

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Опытный образец SJ-100 совершил первый полет в августе. Он продлился 54 минуты, самолет поднялся на высоту до трех тысяч метров и развил скорость до 343 километров в час.

В части аэродинамики, прочности и ресурса научное сопровождение работ осуществляет Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"). Испытания проводятся по заказу ПАО "Яковлев".

Как рассказали в ЦАГИ, основная цель специалистов - сбор данных о поведении конструкции летательного аппарата при циклических нагрузках для установления максимально разрешенной наработки в полетах, часах и по календарному сроку службы самолета. По словам начальника отделения ресурса конструкций летательных аппаратов ЦАГИ Станислава Дубинского, в лабораторных условиях ученые воспроизводят полный жизненный цикл самолета, имитируя в случайных комбинациях сочетания всех возможных нагрузок, которые летательный аппарат может встретить при реальной эксплуатации. Это и контролируемые маневры, и турбулентность, и взлетно-посадочные режимы, и полет на крейсерском режиме.