Около 85% площадей H&M и Uniqlo заняли российские бренды

85% площади магазинов крупнейших зарубежных игроков, покинувших Россию, теперь арендуют российские бренды. В основном это бывшие помещения шведской H&M и японской Uniqlo, которые теперь арендуют Gloria Jeans, «Стокманн» и Befree. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

До февраля 2022 года иностранные компании занимали в общей сложности 79 тыс. м2 в 22 крупнейших ТЦ Москвы. Самым активным по их замещению из отечественных брендов стала Gloria Jeans. Она заняла 23% бывших помещений иностранных игроков. Представитель ритейлера подтвердил изданию, что он открыла уже 50 магазинов на местах ушедших иностранных компаний (например, занял флагманские магазины H&M на Тверской улице и Uniqlo в торговом центре «Европейский»).

Еще 16% площадей арендовал универмаг «Стокманн», а 11% - Befree. Оставшиеся помещения забрали Lime (9%), Just Clothes (4,77%), Outletium (3,94%), «Снежная королева» (3,79%), «Детский мир» (2,2%) и другие.

Среди иностранных брендов, оставшихся в стране и занявших площади ушедших, оказались итальянская Terranova, немецкая New Yorker и турецкая Koton и LC Waikiki. Однако эксперты предупреждают, что остаётся риск того, что и они покинут рынок.