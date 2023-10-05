Лукашенко: белорусско-российский самолет потребует капитальных вложений

"Важнейшим направлением в плане технического прогресса, внедрения в производство последних научных разработок является авиастроение. На прошлой неделе мы обсуждали эту тему с президентом [России Владимиром] Путиным. Договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас для этого есть соответствующие компетенции. <...> Это проект, ориентированный в будущее, не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный", - сказал Лукашенко, напомнив, что в Белоруссии уже производят отдельные авиакомпоненты, республика готова расширять номенклатуру продукции.