Лукашенко: белорусско-российский самолет потребует капитальных вложений

Производство белорусско-российского самолета для региональных перевозок потребует значительных капитальных вложений, однако эффект от реализации проекта будет колоссальным. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с находящимся с визитом в Минске губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.
"Важнейшим направлением в плане технического прогресса, внедрения в производство последних научных разработок является авиастроение. На прошлой неделе мы обсуждали эту тему с президентом [России Владимиром] Путиным. Договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас для этого есть соответствующие компетенции. <...> Это проект, ориентированный в будущее, не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный", - сказал Лукашенко, напомнив, что в Белоруссии уже производят отдельные авиакомпоненты, республика готова расширять номенклатуру продукции.
Белорусский президент отметил, что двум странам досталась от СССР серьезная производственная база для выпуска различной техники - от сельскохозяйственных машин до необходимой для ремонта самолетов.
"Мы эту базу сохранили и приумножили, сегодня можем совместно использовать. Об этом мы с президентом Путиным договорились", - сказал он.
Лукашенко указал на большой опыт сотрудничества Белоруссии с Китаем в сфере информационных технологий и цифровой экономики и прикладного использования высокотехнологичных решений.
"Предлагаю объединить усилия по их коммерциализации, - сказал белорусский президент российскому губернатору. - Нам уже хватит обслуживать заказы только западных компаний. Пусть наши специалисты больше поработают на свои страны".
"Кроме того, у нас есть возможности взаимодействия в таких передовых областях, как биотехнологии, микроэлектроника, энергетика, композитные материалы. Все это сегодня очень востребовано на рынке и позволяет обеспечить так нужный нам технологический суверенитет", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии сообщал, что в ходе предстоящей в середине октября поездки на саммит СНГ в Бишкеке планирует встретиться с российским коллегой и обсудить с ним совместное производство авиационной техники и строительство железнодорожной ветки из Белоруссии на Санкт-Петербург.