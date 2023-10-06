В России зарегистрировали аналог популярного европейского препарата

В России зарегистрировали «Семавик» — первый аналог европейского препарата для больных диабетом «Оземпик». Об этом «Коммерсантъ».

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Лекарство для снижения сахара семаглутид под названием «Семавик» начнет выпускать российская фармацевтическая компания «Герофарм». Оригинальный семаглутид — датский «Оземпик» — имитировал гормон, который регулирует уровень сахара, а также вызывает чувство насыщения.

Отмечается, что препарат применялся для терапии сахарного диабета второго типа при инсулиновой недостаточности. В Европе и США с помощью «Оземпика» боролись с ожирением.

Однако гендиректор и совладелец компании «Герофарм» Петр Родионов пояснил, что пока ввести в оборот «Семавик» не получится, так как у датского препарата в России действует патент до 2035 года. В компании планируют получить разрешение на принудительную лицензию.