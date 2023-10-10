В онлайн-рознице хотят создать «российскую полку»

В скором времени отечественные товары займут первые места в поисковой выдаче благодаря появлению в онлайн-рознице «российской полки». Об этом сообщают «Известия».

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В России разработали соответствующий законопроект. Он предполагает, что первые 50 товаров, которые увидит покупатель, должны быть российского производства. Ожидается, что такой шаг поможет российским компаниям.

Новая версия законопроекта о «российской полке» была подготовлена депутатом «Единой России» Татьяной Буцкой. Документ разработали при поддержке Минпромторга. В настоящее время его согласовывают в правительстве.

По мнению автора инициативы, отечественные товары слабо представлены, а у граждан РФ не слишком много возможностей познакомиться с ними. Как отмечается, это обусловлено тем, что на российском рынке доминируют иностранные бренды.

Как отмечается в пояснительной записке, российские компании смогут развивать свои мощности и расширять кадры за счет того, что покупатели будут обращать внимание на отечественных производителей.