В онлайн-рознице хотят создать «российскую полку»
В скором времени отечественные товары займут первые места в поисковой выдаче благодаря появлению в онлайн-рознице «российской полки». Об этом сообщают «Известия».
В России разработали соответствующий законопроект. Он предполагает, что первые 50 товаров, которые увидит покупатель, должны быть российского производства. Ожидается, что такой шаг поможет российским компаниям.
Новая версия законопроекта о «российской полке» была подготовлена депутатом «Единой России» Татьяной Буцкой. Документ разработали при поддержке Минпромторга. В настоящее время его согласовывают в правительстве.
По мнению автора инициативы, отечественные товары слабо представлены, а у граждан РФ не слишком много возможностей познакомиться с ними. Как отмечается, это обусловлено тем, что на российском рынке доминируют иностранные бренды.
Как отмечается в пояснительной записке, российские компании смогут развивать свои мощности и расширять кадры за счет того, что покупатели будут обращать внимание на отечественных производителей.
Ранее эксперты Финансового университета при правительстве сообщили, что повышать уровень жизни российских пенсионеров следует не только за счет индексации пенсий, а в том числе через «альтернативные» меры поддержки, такие как социальные ярмарки, полки с бесплатными товарами с истекающим сроком годности.