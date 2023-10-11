Предприятия Новосибирской области и Белоруссии работают над импортозамещением

Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Белоруссию ознакомился с возможностями белорусских предприятий, которые работают совместно с учеными и производственниками Новосибирской области.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона побывал на производстве холдинга "Планар". Среди партнеров белорусского предприятия - Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России.

Стороны совместно работают над созданием медицинских изделий для лечения сложных нарушений ритма сердца. Также взаимодействие направлено на повышение технологической оснащенности и независимости двух государств.

Дизайн-центр вуза, созданный в рамках комплексного проекта "Силовая электроника и интеллектуальная энергетика" федеральной программы "Приоритет-2030", оснащен современным оборудованием, в том числе и белорусского производства, изготовленного на производстве холдинга. В дизайн-центре работают над созданием перспективных технологий в области микроэлектроники и силовой электроники, также здесь проектируют и изготавливают опытные образцы мощных гибридных силовых модулей для энергопреобразующей аппаратуры аэрокосмических аппаратов.