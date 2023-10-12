В России начали подбирать аналоги импортным энергосберегающим маслам

Проблема дефицита смазочных материалов из-за ухода с российского рынка многих иностранных брендов сегодня очень актуальна для владельцев иномарок. Бороться с ним пытаются в Омской области, расширяя производство масел для автомобилей, произведенных в Японии, Корее, Китае и Европе.

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Так на Омском заводе смазочных материалов начали выпуск полностью синтетического моторного масло для автомобилей иностранного производства с повышенными энергосберегающими и экологическими свойствами, что позволяет экономить топливо и снижать уровень воздействия транспорта на окружающую среду.

По словам гендиректора "Газпромнефть-смазочные материалы" Анатолия Скоромца, "запрос на высококачественные масла от владельцев автомобилей иностранных брендов увеличивается, вместе с тем растет спрос на смазочные материалы, которые берегут окружающую среду".

- Обширная собственная научная база и современные производственные площадки позволяют нам создавать такую продукцию. Которая отвечает не только современным технологическим требованиям, но и принципам экологической ответственности, - подчеркнул он.