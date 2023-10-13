«Ростех» испортозаместил маркировочные огни для глиссад аэродромов

Высоковольтные провода представляют серьезную угрозу безопасности полетов, поскольку расстояния между опорами могут быть значительными. Наши маркировочные огни сертифицированы по нормам ИКАО, а по своим массогабаритным характеристикам и показателям энергоэффективности превосходят основной иностранный аналог – французские лампы Balisor. По нашим оценкам, до 2025 года в рамках программы модернизации российских аэропортов потребуется около 12 тысяч маркировочных огней. С учетом ухода с российского рынка основного зарубежного производителя «Плазма» готова заместить этот объем. Сергей Максимов Генеральный директор НИИ ГП «Плазма»