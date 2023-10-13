«Ростех» испортозаместил маркировочные огни для глиссад аэродромов

Холдинг "Росэлектроника", который входит в Госкорпорацию «Ростех» создал маркировочные огни для высоковольтных линий электропередачи, которые помогают пилотам при взлете и посадке.
Эти огни устанавливаются в районе глиссады на высоковольтные провода между опорами ЛЭП и обеспечивают видимость линии на расстоянии до 3000 метров с воздуха благодаря своему красно-оранжевому излучению.
Огонь каждой лампы включает разрядный канал с газовым наполнением в кварцевой оболочке, и они получают энергию непосредственно от ЛЭП, что делает их полностью автономными. Маркировочные огни были успешно протестированы в Ленинградской области и сертифицированы по нормам ИКАО.
По словам генерального директора НИИ ГП «Плазма» Сергея Максимова, разработка обеспечивает безопасность полетов, особенно в тех случаях, когда высоковольтные провода могут представлять серьезную угрозу.
Высоковольтные провода представляют серьезную угрозу безопасности полетов, поскольку расстояния между опорами могут быть значительными. Наши маркировочные огни сертифицированы по нормам ИКАО, а по своим массогабаритным характеристикам и показателям энергоэффективности превосходят основной иностранный аналог – французские лампы Balisor. По нашим оценкам, до 2025 года в рамках программы модернизации российских аэропортов потребуется около 12 тысяч маркировочных огней. С учетом ухода с российского рынка основного зарубежного производителя «Плазма» готова заместить этот объем. Сергей Максимов Генеральный директор НИИ ГП «Плазма»