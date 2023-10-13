Мантуров и Новак провели совет по импортозамещению нефтегазового оборудования

Зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и зампред правительства Александр Новак провели координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования. Мероприятие состоялось в рамках Российской энергетической недели. Также они провели встречу с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В ходе встречи с венгерским министром обсуждались вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также приоритетные проекты промышленной кооперации.

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«Венгрия, несмотря на необходимость выполнения блоковых обязательств, остается, по сути, единственной страной Евросоюза, твёрдо отстаивающей свои национальные интересы, включая суверенную позицию в диалоге с Москвой. Со своей стороны высоко ценим взвешенную и объективную внешнеполитическую линию венгерского руководства и твердо настроены на дальнейшее развитие взаимодействия с Венгрией», — подчеркнул Новак.

Во время координационного совета Мантуров сообщил, что Россия возвращает хорошо зарекомендовавшую себя практику закрепления технологических направлений за компаниями ТЭК.

«На Тюменском энергетическом форуме заключили с «Газпром нефтью» соглашение по оборудованию для бурения и добычи на суше. Сегодня будет подписан аналогичный документ с Сибуром по оборудованию для нефтегазохимии», — заявил Мантуров.

По его словам, также утверждена дорожная карта по переходу от иностранных систем стандартизации и сертификации к отечественным.

Со своей стороны, Новак поручил до конца года подписать соглашения с нефтяными компаниями по семи направлениям разработки критически важной номенклатуры техники и технологий для отрасли и подготовить дорожные карты для проведения предметной работы по их созданию и промышленному внедрению.

«Мы систематизировали деятельность по импортозамещению, назначили ответственных за создание 220 наиболее критичных технологий в ТЭК. Теперь необходимо активнее вести работу», — отметил он.