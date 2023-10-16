РФПИ и холдинг КНР инвестируют в завод по переработке сельскохозяйственных культур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих холдингов КНР заявили о совместных инвестициях в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае.

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Сообщение появилось накануне визита президента России Владимира Путина в Пекин, где 17-18 октября будет проходить Третий международный форум «Один пояс, один путь».

Строительство и запуск завода запланированы на период 2025-2026 годы.

Предприятие проектной мощностью более 330 тыс. тонн продукции в год, в том числе, 140 тыс. тонн гидратированного рапсового масла, более 180 тыс. тонн рапсового шрота и 2 тыс. тонн рапсового лецитина, будет оснащён современным оборудованием.

Во ходе визита в Китай РФПИ также объявил о создании фонда объёмом более 100 млрд рублей для инвестиций в авиационную промышленность.