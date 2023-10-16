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В России собираются производить в два раза больше красной икры

В этом году поймали много горбуши, поэтому красной икры будет много. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что стоить она будет относительно недорого.

В России собираются производить в два раза больше красной икры
© РИА Новости

Россиянам пообещали, что потребности внутреннего рынка будут полностью удовлетворены.

Как уточняет Агентство Бизнес Новостей, обычно в нашей стране съедают 12-14 тыс. тонн красной икры в год. В прошлом году объемы ее производства сократили почти в 2,5 раза. Годом ранее впервые цена превысила отметку в 5 тыс. рублей за килограмм.

По сравнению с 2020-м продукт подорожал приблизительно на 30%, передают «Аргументы недели».