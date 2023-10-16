В России собираются производить в два раза больше красной икры

В этом году поймали много горбуши, поэтому красной икры будет много. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что стоить она будет относительно недорого.

Россиянам пообещали, что потребности внутреннего рынка будут полностью удовлетворены.

Как уточняет Агентство Бизнес Новостей, обычно в нашей стране съедают 12-14 тыс. тонн красной икры в год. В прошлом году объемы ее производства сократили почти в 2,5 раза. Годом ранее впервые цена превысила отметку в 5 тыс. рублей за килограмм.