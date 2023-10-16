Российский экспорт продукции АПК в Индонезию вырос втрое с начала года

Экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в Индонезию с начала года вырос более чем втрое. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, который возглавляет российскую делегацию на проходящей в Индонезии деловой миссии российских компаний - экспортеров продукции АПК.

Как отметили в Минсельхозе, на церемонии открытия он подчеркнул, что Индонезия является одним из наиболее перспективных торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии. В прошлом году товарооборот аграрной продукции между странами вырос на 11%. В этом году только за первые восемь месяцев рост поставок продукции АПК из РФ в Индонезию увеличился более чем втрое.

В ходе пленарной сессии "Россия - Индонезия: стратегическое партнерство в сфере АПК" Левин отметил, что у России и Индонезии есть большой потенциал развития торговли зерновыми. Кроме того, перспективной является торговля молочной и мясной продукцией, а также экспорт халяльной продукции.

Для активизации отношений между Россией и Индонезией в сфере торговли продукцией АПК в Джакарте работает представитель Минсельхоза России. Это позволяет оперативно устранять возникающие проблемы и системно развивать взаимодействие между странами, отметили в ведомстве.

Бизнес-миссия российских компаний - экспортеров продукции АПК проходит 16-18 октября при участии Минсельхоза РФ и Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт"). В ней принимает участие около 20 российских компаний.