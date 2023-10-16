Российский производитель удобрений перешел на отечественное ПО

Российский производитель удобрений «Уралхим» перешёл на отечественные программы для управления бизнесом

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«Уралхим,», крупнейший производитель удобрений в России, решает перейти с иностранных решений Microsoft и Cisco на российское «ВКС-облако.» Более трёх тысяч сотрудников компании теперь используют российское решение TrueConf.

Это решение позволяет компании объединить все свои структурные подразделения и не зависеть от иностранных поставщиков. Таким образом, оно обеспечивает более надёжную и безопасную связь.

Для улучшения безопасности коммуникаций TrueConf Enterprise был интегрирован с DLP-системой предотвращения утечек данных, что позволяет отслеживать и блокировать передачу конфиденциальной информации. Компания заявляет, что данные хранятся и обрабатываются на выделенном аппаратном обеспечении. TrueConf также предоставил сотрудникам удобные приложения для работы на разных операционных системах и функциональные возможности для совместной работы.