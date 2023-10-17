Подмосковье наладит экспорт мороженого в КНР, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Вьетнам
Подмосковная компания «АйсКро» из Солнечногорска представит свою продукцию на демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia в четырех странах, а также планирует экспортировать мороженое в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Мороженое планируют экспортировать в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай. Первую партию отправят уже до конца этого года в Дубай, Эр-Рияд, Ханой и Шанхай. Всего предприятие намерено проставлять 45 наименований продукции: три линейки мороженого, сорбеты, замороженные чаи и премиксы для коктейлей», — сказал он.
Филимонов отметил, что компания производит мороженое с микроэлементами — селеном, йодом и пробиотиками по разработкам ученых из Бурятии. По его словам, на Good Food «АйсКро» представит свою продукцию под брендом Made in Russia, что позволит ей выйти на новые рынки.