Подмосковье наладит экспорт мороженого в КНР, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Вьетнам

«Мороженое планируют экспортировать в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай. Первую партию отправят уже до конца этого года в Дубай, Эр-Рияд, Ханой и Шанхай. Всего предприятие намерено проставлять 45 наименований продукции: три линейки мороженого, сорбеты, замороженные чаи и премиксы для коктейлей», — сказал он.