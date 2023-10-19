Российская космическая компания провела испытания метанового ракетного двигателя
Частная российская космическая компания SR Space достигла важного этапа в разработке кислородно-метанового ракетного двигателя, проведя огневые испытания его камеры сгорания, пишет Наука.рф.
Эти испытания были проведены на стенде Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ).
SR Space применила новейшие технологии, включая селективное лазерное плавление порошка Inconel 718 и аргонодуговую сварку никелевого сплава и нержавеющей стали, чтобы создать камеру сгорания высокого качества.
Метод SLM на этапе испытаний позволил экспериментально отработать агрегаты жидкостного ракетного двигателя и снизить затраты и время на их производство. Пётр Кудряшов Главный конструктор SR Space
Сочетание метана и жидкого кислорода выбрано в качестве топливной пары, и это имеет большой потенциал в сфере разработки многоразовых возвращаемых ракет. Метан обладает рядом преимуществ, таких как высокий удельный импульс, доступность и низкая стоимость.
Главный конструктор SR Space Пётр Кудряшов подчеркнул, что метан является перспективным компонентом для будущих ракетных двигателей.