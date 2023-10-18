Алтухов: Россия не может полностью отказаться от импортной продукции
Введение запрета на ввоз в Россию продовольствия из недружественных стран помогло дать правильный импульс в развитии многих отраслей экономики. В то же время полный отказ от импорта зарубежной продукции невозможен. Об этом сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.
Постановление кабмина, продлевающее до 31 декабря 2024 года срок действия продовольственного эмбарго, в рамках которого в страну запрещен ввоз продукции из государств, которые ввели санкции в отношении России, вступило в силу 19 октября. Запрещено ввозить, в том числе, мясо, колбасы, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и молочную продукцию из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Решение, принятое еще в 2014 году как зеркальный ответ на введенные против нашей страны санкции, как показало время, помогло дать правильный импульс в развитии многих отраслей экономики, зависимых от экспорта, сказал Сергей Алтухов.
«Это позволило сделать большой шаг вперед и нарастить объемы отечественного сыроделия, производства фруктов и овощей, переработки мяса. Как представитель черноморского побережья, могу сказать, что успешно импортозаместили даже устриц и мидий», — отметил депутат.
Возможно, по каким-то показателям объемы недостаточны, но рынок насыщается за счет импорта из дружественных стран, который компенсирует неудовлетворенный спрос по тем позициям, которые импортозаместить в силу разных причин, нет возможности, добавил парламентарий.
Поэтому полный отказ от импорта в условиях глобального рынка невозможен и даже вреден для экономики, уверен он. «Стратегическая задача импортозамещения — обеспечить продовольственный суверенитет и безопасность страны. Считаю, что на данном этапе она успешно решается: инвестиции в АПК показывают высокую отдачу, появляются новые и расширяются действующие перерабатывающие производства», — отметил политик. Россия не может заместить весь импорт, но уже большая часть товаров продовольственной корзины стала конкурентноспособной и доступной, уверен он.
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