Алтухов: Россия не может полностью отказаться от импортной продукции

Введение запрета на ввоз в Россию продовольствия из недружественных стран помогло дать правильный импульс в развитии многих отраслей экономики. В то же время полный отказ от импорта зарубежной продукции невозможен. Об этом сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

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Постановление кабмина, продлевающее до 31 декабря 2024 года срок действия продовольственного эмбарго, в рамках которого в страну запрещен ввоз продукции из государств, которые ввели санкции в отношении России, вступило в силу 19 октября. Запрещено ввозить, в том числе, мясо, колбасы, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и молочную продукцию из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

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Решение, принятое еще в 2014 году как зеркальный ответ на введенные против нашей страны санкции, как показало время, помогло дать правильный импульс в развитии многих отраслей экономики, зависимых от экспорта, сказал Сергей Алтухов.

«Это позволило сделать большой шаг вперед и нарастить объемы отечественного сыроделия, производства фруктов и овощей, переработки мяса. Как представитель черноморского побережья, могу сказать, что успешно импортозаместили даже устриц и мидий», — отметил депутат.

Возможно, по каким-то показателям объемы недостаточны, но рынок насыщается за счет импорта из дружественных стран, который компенсирует неудовлетворенный спрос по тем позициям, которые импортозаместить в силу разных причин, нет возможности, добавил парламентарий.

Поэтому полный отказ от импорта в условиях глобального рынка невозможен и даже вреден для экономики, уверен он. «Стратегическая задача импортозамещения — обеспечить продовольственный суверенитет и безопасность страны. Считаю, что на данном этапе она успешно решается: инвестиции в АПК показывают высокую отдачу, появляются новые и расширяются действующие перерабатывающие производства», — отметил политик. Россия не может заместить весь импорт, но уже большая часть товаров продовольственной корзины стала конкурентноспособной и доступной, уверен он.