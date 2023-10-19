Модель SJ-100 с новыми пилонами российского двигателя испытали в ЦАГИ

В рамках подготовки к первому полету SJ-100 с российскими двигателями прошли испытания полумодели самолета с мотогондолами и модифицированными пилонами авиадвигателя ПД-8 в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

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Пилон подтвердил расчетные аэродинамические характеристики.

В ходе первого этапа в отделении аэродинамики силовых установок ЦАГИ создали модификацию внешних обводов пилона. Эксперты сделали это путем численных исследований, расчеты проводились с использованием пакета прикладных программ EWT.

Во время второго этапа специалисты изготовили модель пилона, чтобы испытать на установках ЦАГИ.

Экспериментальные исследования полумодели SJ-100 прошли в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128. Ученые сравнили несколько конфигураций узла «крыло — мотогондола — пилон» с исходными, которые предоставлены ПАО «Яковлев», и модифицированным в институте пилоном двигателя.