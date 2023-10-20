В Петербурге представили импортозамещающие колесные экскаваторы

"Представленная техника полностью локализована. Этот экскаватор прошел еще не все тесты, его впервые привезли на выставку, дальше он уедет обратно на завод в Тверь, где после прохождения всех испытаний выйдет в серийное производство в этом году. Большая часть техники имеет комплектующие российского производства. Для того чтобы достичь полной локализации, в машины будут устанавливать ярославские двигатели, а не китайские. Сейчас сделали фронтальные погрузчики и увеличили модельный ряд. Эту технику планируется поставлять в муниципальные организации. Таких машин практически нет на российском рынке", - рассказал он.