Объем производства ювелирных изделий и бижутерии в Москве увеличился

"За восемь месяцев 2023 года предприятия города выпустили драгоценностей и бижутерии на 74% больше, чем за тот же период 2022 года. Отгружено товаров более чем на 27 млрд рублей", - привели в тексте слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.