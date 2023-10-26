Госкомпании инвестируют в отечественное ПО почти в 16 раз больше чем в 2019 году

Илья Массух, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий во время форума "Проф-IT" в Новосибирске рассказал, что российские государственные компании планируют к концу 2023 года вложить отечественное программное обеспечение (ПО) в 16 раз больше чем в 2019 году, пишет ТАСС.

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Сумма инвестиций составляет около 188,9 миллиарда рублей.

Илья Массух отмечает, что за период с 2019 по 2023 год доля инвестиций в отечественное ПО сильно выросла, составив 87,82% от общих затрат на программное обеспечение, в сравнении с 23,98% в 2019 году.