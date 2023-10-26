Российским компаниям осталось заместить 10% иностранных IТ-решений, часть аналогов от разработчиков из РФ находится в работе. Об этом в ходе форума РБК Tech "Технологические прорывы в новых условиях: первые результаты" рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев .

"В целом, у нас острая потребность остается где-то в 10% тех решений, которые поставлялись зарубежными производителями, часть из них уже в работе, им предоставлены гранты", - рассказал министр.

Он отметил, что с заказчиками отечественных решений были подписаны форвардные контракты, а государственная поддержка была "чуть более 20 млрд рублей, при этом объем их инвестиций - более 200 млрд рублей".