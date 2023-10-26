Доля российских производителей IT-продукции в РФ выросла в два раза

Доля российских производителей ИТ-продукции на отечественном рынке выросла в два раза и превысила 50%. В определенных нишах производители из РФ потеснили китайских. Об этом в интервью телеканалу Россия-24" сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Рынок у нас не схлопнулся, а при этом доля российских производителей выросла в два раза и превысила 50%, даже потеснив в определенных нишах китайцев", - сказал министр.

Также Шадаев рассказал, что в настоящее время идет строительство трех больших заводов, чтобы удовлетворить спрос на "тяжелое железо".

Вместе с тем, Шадаев напомнил, что все разработчики софта тоже получили большие меры поддержки, начиная от того, что введен мораторий на проверки, обнулен налог на прибыль, молодым сотрудникам предоставляется отсрочка от срочной службы.