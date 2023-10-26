Доля российских производителей IT-продукции в РФ выросла в два раза

Шадаев сообщил о росте доли отечественных производителей IT-продукции в два раза
Доля российских производителей ИТ-продукции на отечественном рынке выросла в два раза и превысила 50%. В определенных нишах производители из РФ потеснили китайских. Об этом в интервью телеканалу Россия-24" сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
"Рынок у нас не схлопнулся, а при этом доля российских производителей выросла в два раза и превысила 50%, даже потеснив в определенных нишах китайцев", - сказал министр.
Также Шадаев рассказал, что в настоящее время идет строительство трех больших заводов, чтобы удовлетворить спрос на "тяжелое железо".
Вместе с тем, Шадаев напомнил, что все разработчики софта тоже получили большие меры поддержки, начиная от того, что введен мораторий на проверки, обнулен налог на прибыль, молодым сотрудникам предоставляется отсрочка от срочной службы.
"Все это, конечно, дополнительно стимулировало российские компании вкладывать средства в развитие, в новые разработки", - добавил он.