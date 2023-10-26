В России анонсировали введение утильсбора на импортное IT-оборудование
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что в 2024 году в России введут утилизационный сбор за ввоз иностранного телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает ТАСС.
Шадаев заявил, что новый утильсбор планируется ввести в середине следующего года. Размер сбора он не уточнил.
«Интерфакс» уточняет, что утильсбор будет распространяться на IT-оборудование, аналоги которого уже производятся в России.
Шадаев рассказал, что доля отечественных производителей IT-продукции на рынке России увеличилась вдвое и превысила 50 процентов. По словам министра, в некоторых нишах российские производители даже потеснили китайских. Он напомнил, что в РФ действует мораторий на проверки отечественных IT-компаний, для них обнулен налог на прибыль, а молодым сотрудникам предоставляется отсрочка от службы. Это стимулировало компании вкладывать средства в развитие и новые разработки, подчеркнул он.
Введение утильсбора на иностранное IT-оборудование включено в проект стратегии отрасли связи до 2035 года.
Ранее в правительстве сообщили, что полученные от утильсбора деньги направят на поддержку российских производств.