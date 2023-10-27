«Ростех» отгрузил первый комплект полностью российской авионики для МС-21

«КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21», — сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.