«Аэрофлот Техникс» открыл цех по ремонту стоек шасси для Airbus A320

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот техникс" открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320 на базе собственных ангарных комплексов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Ранее провайдер выполнял только замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320, теперь же новый цех будет выполнять их полное техническое обслуживание, включая и капитальный ремонт. Для выполнения подобных работ "Аэрофлот техникс" имеет все необходимое оборудование и компетенции инженерно-технического персонала", - говорится в сообщении.
Как проинформировали в пресс-службе, компания успешно прошла аудит и получила одобрение Росавиации в рамках сертификата ФАП-285 для выполнения данного вида работ. В частности была проверена работа подразделений, профессиональные компетенции сотрудников и внутренние нормативные документы организации, осмотрены производственные, складские и офисные помещения.
"Группа "Аэрофлот" обладает крупнейшим в России парком самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси, после выхода на производственные мощности, полностью обеспечит потребности авиакомпаний группы. В дальнейшем "Аэрофлот техникс" планирует продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов", - рассказали в пресс-службе, напомнив, что в этом году провайдер первым в России освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777.