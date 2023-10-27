«Аэрофлот Техникс» открыл цех по ремонту стоек шасси для Airbus A320

"Группа "Аэрофлот" обладает крупнейшим в России парком самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси, после выхода на производственные мощности, полностью обеспечит потребности авиакомпаний группы. В дальнейшем "Аэрофлот техникс" планирует продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов", - рассказали в пресс-службе, напомнив, что в этом году провайдер первым в России освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777.