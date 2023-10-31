«Ростех» анонсировал первый полет SJ-100 с российским двигателем ПД-8

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что импортозамещенный самолет SJ-100 с российским двигателем ПД-8 совершит первый полет в декабре 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».

Чемезов отметил, что в конце года начнут проводить испытания полностью локализованного самолета.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что для кабин экипажа Sukhoi Superjet 100 и внешнего светового оборудования самолета импортозаместили высокопрочное остекление.

Такие стекла выпускает Обнинское научно-производственное предприятие «Технология». Их полностью производят из российских материалов, остекление оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло проверки на стойкость при столкновении с птицами.

В «Ростехе» отмечали, что SJ-100 заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры и станет одним из основных самолетов для отечественных авиакомпаний. В рамках импортозамещения в нем заменили более 40 иностранных систем и агрегатов.