Более 10 турецких брендов вышли на российский рынок в 2023 году

Более 10 новых турецких брендов вышли на рынок России и открыли магазины в 2023 году. Об этом сообщил управляющий партнер консалтинговой компании RRG Денис Колокольников в ходе международной выставки и конференции Mallpic.

"Мы ждали большей экспансии из Турции, других стран, но все равно мы видим приличное количество. На российский рынок вышло более 10 новых брендов из Турции", - сказал он, уточнив, что большинство из них специализируется на fashion-сегменте.

Среди них Loft, Madame Coco, NetWork, Club, AC&Co и другие. При этом в России уже были представлены такие бренды, как LС Waikiki, Koton, Colin's, DeFacto.

Как сообщали ТАСС эксперты, с уходом международных операторов российский рынок был по-новому переосмыслен восточными ретейлерами. Множество турецких брендов, некогда выходивших на российский рынок, но не нашедших себе места, стали снова рассматривать это пространство для развития.