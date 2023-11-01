"Контур" запустит собственный мессенджер

"Запрос рынка очевиден - и бизнесу, и госкомпаниям нужен одновременный доступ к видеосвязи, мессенджеру, вебинарной платформе и LMS-системе. Мы такую продуктовую группу строим. Развиваем "Толк" в сторону поддержки всех видов синхронной и асинхронной коммуникации. Планируем сформировать портфель продуктов и сделать так, чтобы он укрепился на отечественном рынке, развивался и занял свою нишу", - приводят в сообщении слова руководителя "Контур.Толка" Павла Скрипниченко.