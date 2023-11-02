В Москве фармкомпания начнет выпуск биотехнологических препаратов

"В особой экономической зоне столицы сформировался мощный фармацевтический кластер: сегодня в него входит 11 компаний, восемь из них уже выпускают продукцию. Новый резидент - один из участников кластера, на площадке "Печатники" он планирует создать научно-исследовательскую лабораторию с опытно-производственным участком для разработки оригинальных лекарственных средств, а на площадке "Алабушево" - начать выпуск биоаналогов патентованных препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Инвестиции в проект составят около 4,3 млрд рублей, также будет создано более 400 рабочих мест", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.