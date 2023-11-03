Familia планирует открыть в России не менее 50 магазинов в 2024 году

Российский off-price-ретейлер Familia планирует открыть на территории РФ в 2024 году еще не менее 50 магазинов, их общее число может достичь 500. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по развитию и продажам Familia Александр Гришак в кулуарах международной выставки и конференции Mallpic.