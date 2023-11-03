Gloria Jeans откроет магазин в "Метрополисе" на месте Bershka и Pull & Bear

Российский ритейлер Gloria Jeans в конце декабря откроет магазин в торговом центре "Метрополис" в Москве на площадях, которые раньше занимали Bershka и Pull & Bear ушедшей из России испанской группы Inditex, рассказал РИА Недвижимость представитель компании в кулуарах выставки Mallpic Sochi.

По его словам, магазин займет 1,5 тысячи квадратных метров и будет работать во флагманском формате бренда.

Как отметил собеседник агентства, в 2023 году Gloria Jeans нарастила свое присутствие в Москве на 63%.

"По итогам года ритейлер увеличит сеть в столице на 26 магазинов. Торговые площади компании за год в Москве вырастут более чем в два раза", - подчеркнул он.