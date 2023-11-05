Белоусов рассказал о росте отрасли импортозамещения

Как писала «Парламентская газета», ранее зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что из-за малого объема производства в дорожно-строительной отрасли российская продукция чаще всего дороже иностранных аналогов, а ее качество не всегда соответствует высоким требованиям. Он также указал, что за первые шесть месяцев 2023 года отечественные производители отгрузили на внутренний рынок на 21 процент больше продукции в денежном выражении, чем за тот же период в 2022 году, общее производство отечественными заводами выросло на 31 процент.