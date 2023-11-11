Складские помещения в России могут подорожать из-за дефицита

Доля опустевших складов в Московском регионе достигла минимального уровня в связи желанием бизнеса увеличить товарные запасы, пониженной активности девелоперов и отложенного спроса. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

© Газета.Ru

При этом не исключается, что цена аренды на складские помещения в столичном регионе вырастет больше чем на 40%.

По информации издания, сейчас объем сделок достиг рекорда. Согласно данным Ricci, за три месяца в Москве и Подмосковье показатель составил 2,2 млн кв. м и вырос в 2,5 раза год к году.

Подобная динамика характерна не только для Москвы.

В настоящий момент по всей России средняя стоимость аренды стала выше на 26%.

Как уточнили в «Ъ», повышение ставок было зафиксировано в 26 из 33 регионов.

В 2024 году ситуация на складском рынке может «охладиться». В качестве причины упомянуты повышение цены помещений и условия кредитования.

До этого стало известно, что «Яндекс Лавка» откроет даркмоллы в Москве и Санкт-Петербурге.