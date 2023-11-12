Российские компании захотели купить отечественные серверы

Как показывает исследование ГК "Аквариус", четверть российских компаний выразили намерение приобрести отечественные серверы до конца 2023 года, а 21% сосредоточатся на системах хранения данных, пишет РИА Новости.

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Исследование, проведенное среди 305 компаний из 16 отраслей, выявило, что 25% планируют закупку серверов, а 21% сосредоточатся на системах хранения данных. Оставшиеся предпочтения распределились между моноблоками (17%), ПК (16%), ноутбуками (11%) и планшетами (10%).

Научная сфера и финансовый сектор, соответственно, наиболее заинтересованы в закупке серверов, что объясняется увеличением объемов обрабатываемой информации. Компании финансового сектора и нефтегазовой промышленности планируют приобрести системы хранения данных.