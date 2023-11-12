Представлена российская операционная система «Аврора» 5.0

На конференции для мобильных разработчиков Mobius Autumn 2023 в Санкт-Петербурге компания «Открытая мобильная представила новую версию российской мобильной операционной системы — «Аврора» 5.0. Обновленная ОС содержит множество улучшений, направленных на повышение производительности и комфорта работы с мобильными устройствами, сообщает портал iXBT.

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Одним из ключевых нововведений новой «Авроры» является переработанный интерфейс и жестовое управление, разработанные на основе обратной связи от пользователей и анализа современных тенденций в дизайне.

Новый интерфейс оптимизирован для больших экранов планшетов и поддерживает мультизадачность, позволяя быстро переключаться между различными приложениями.

Кроме того, в «Авроре» 5.0 значительно расширены возможности графической библиотеки системного ПО, которая предоставляет разработчикам инструменты для создания новых приложений для отечественной операционной системы.