Российские рестораны перешли на отечественные косметические бренды

Российские рестораны и отели теперь закупают косметические средства отечественных брендов. В частности, речь идет о мыле и кремах, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на представителей отрасли.

© Unsplash

Отмечается, что переход на российские марки обусловлен увеличением сроков поставок импортных аналогов, а также ростом цен на них.

Среди сетей ресторанов, которые отказались от импортного мыла — «Якитория». Подчеркивается, что сеть ранее использовала продукцию шведского бренда Tork.

По словам директора по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александра Муратова, франчайзи-партнеры высоко оценивают отечественное мыло. Так, они, вероятно, не вернутся к импортному мылу даже при нормализации ситуации, подчеркнул собеседник.

Ресторанная сеть «Простые вещи» теперь тоже использует отечественные марки косметики. Как отмечается, выбор был сделан в пользу бренда «Овсянников», тогда как ранее сеть сотрудничала с Zielinski&Rosen.

По словам основателя Stereo People Group Андрея Третьякова, сеть не отказывалась от импортных профессиональных линеек. Он отметил, что ранее наблюдались сложности с поставками импортных средств, однако ситуацию удалось урегулировать.

Также подчеркивается, что на отечественную косметику активно переходят российские отели, в частности Cosmos Hotel Group.