РЖД планируют получить 12 полностью импортозамещенных "Ласточек" до конца года

"В настоящее время новый электропоезд ЭС104 полностью из российских комплектующих, который произведен холдингом "Синара - транспортные машины", проходит сертификацию. Планируется, что до конца 2023 года компания поставит холдингу РЖД 12 электропоездов",- сказал он.