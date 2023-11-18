Продажи российских смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» превысили ожидания

За десять дней продаж было реализовано 369 смартфонов и планшетов Fplus на отечественной операционной системе «Аврора». Об этом сообщает D-Russia.

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Большую часть продаж, 308 единиц на 4,9 млн руб., заняли смартфоны Fplus R570E, а планшеты Life Tab Plus разошлись в количестве 61 штуки на сумму 1,2 млн руб. При этом 78 % заказов были сделаны через интернет. По словам продавца, устройства Fplus на «Авроре» не имеют серьезных ошибок и обеспечивают стабильную работу аппаратной части и предустановленных приложений. Устройства также защищены от влаги и пыли по стандарту IP68 и могут работать при любых погодных условиях.

Одним из преимуществ «Авроры» является возможность централизованного управления мобильными устройствами через специальный сервис «Аврора Центр». Эта функция предназначена для организаций, которые выдают своим сотрудникам устройства в служебное пользование.

Отмечается, что вместе с предустановленной операционной системой «Авроре» на устройствах имеется базовый набор отечественных программ, включая антивирус Dr.Web и офисное ПО «МойОфис Документы».