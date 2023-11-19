Афганская Coca-Cola и иранский Pepsi появились в Новороссии
После начала СВО завозить напитки перестали из-за санкций. Но теперь напитки в новые регионы России поставляют из Афганистана и Ирана. Об этом сообщает Mash.
Параллельный импорт налажен из Кабула и Тегерана. Так, в столице Афганистана завод появился ещё в 2012 году. Сейчас его мощность составляет 360 млн бутылок в год. Ингредиенты берут из соседнего Пакистана.
В Иране ситуация похожая, там производят Pepsi.
Теперь западная газировка продается в Херсонской и Запорожской областях по ценам Москвы и Петербурга. Банка стоит 74-75 рублей, а пластиковая бутылка — от 55 рублей.
Ранее стало известно, что объемы импорта молодого французского вина в Россию снизились на 40%.
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