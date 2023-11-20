В Карелии начали выпускать первые в России кофейные капсулы

«В дальнейшем у нас есть планы расширения и производства других, более известных форматов капсул. Оборудование на предприятии тоже единственное в своем роде - мы разрабатывали его сами в течение года совместно с китайскими инженерами. Технологически все получилось», — рассказал генеральный директор компании Андрей Левунин.